Владимир Путин поддержал идею о возвращении Всемирного фестиваля студентов и молодежи

Президент России поддержал предложение одной из студенток на встрече в честь Татьяниного дня Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Информация об этом прозвучала в среду, 25 января 2023 года, на встрече главы государства со студентами в честь Татьяниного дня.

Повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году, предложила студентка РУДН Дарья Семенова. Президент отметил, что идея хорошая, однако в современных реалиях реализовать ее будет непросто.

– Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим, – сказал Владимир Путин, добавив, что не все зависит от желания властей. Многое зависит от участников, от международных организаций.

Отметим, в ПФО регулярно проводят мероприятия, которые направлены на поддержку одаренных детей и молодежи. Одно из них – молодежный форум «iВолга» в Самарской области. К примеру, в 2022-м на него было подано свыше 20 тысяч заявок из 78 регионов России, в том числе из ЛНР. Также в прошлом году Самарская область стала местом проведения ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Мероприятие признали лучшим событием года в рамках нацпремии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022.

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