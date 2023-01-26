Самарцам назвали список магазинов с самыми низкими ценами на продукты

Перечень магазинов составили специалисты мэрии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны самарские магазины с самыми низкими ценами на продукты питания. Их список составили специалисты мэрии по результатам мониторинга. Рассказываем, покупки в каких торговых точках обойдутся дешевле всего.

Самые низкие цены на картофель зафиксировали в «Магните» в Молодежном переулке. Там он обойдется в 19 рублей за килограмм. Здесь также можно купить недорогую муку (26 руб.) и капусту (16 руб.). Дешевая морковь и соль продаются в «Ленте» в Железнодорожном районе и ТЦ «Гудок» – они обойдутся в 17,39 и 9,79 рублей соответственно. А недорогие куриные яйца (53,99 руб.) можно найти в «Перекрестке» на улице Сергея Лазо.

Недорогая баранина по 400 рублей за кило продается на рынке «Безымянский». На ярмарке на пересечении улиц Тухачевского и Киевской можно купить говядину по 430 рублей за килограмм. Там же зафиксированы низкие цены на свинину – 220 рублей за килограмм.

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