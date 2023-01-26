Жители Самарской области могут купить авиабилеты S7 Airlines со скидкой до 50%

Бренд «Сибири» S7 Airlines является одной из крупнейших частных авиакомпаний России. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В течение трех дней, с 25 по 27 января 2023 года, жители Самарской области могут купить авиабилеты со скидкой до 50% на сайте перевозчика S7 Airlines.

— В разгар горнолыжного сезона в акции участвуют также популярные направления для активного зимнего отдыха. А перевозить горнолыжную экипировку на рейсах S7 Airlines можно бесплатно на всех тарифах, — сообщает пресс-служба S7 Airlines.

Авиакомпания проводит распродажу, которая распространяется на рейсы с 30 января. Подробная информация о распродаже размещена на сайте авиакомпании. Уточнить данные о рейсах можно по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07.

Бренд «Сибири» S7 Airlines является одной из крупнейших частных авиакомпаний России.

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