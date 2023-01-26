Самарцев приглашают в САТОБ на премьеру вечера «Итальянские каникулы»

Вечер "Итальянские каникулы" пройдет в Самаре 11 февраля 2023 года / Фото: САТОБ

В субботу, 11 февраля 2023 года, в Самарском академическом театре оперы и балета (САТОБ) состоится премьера вечера «Итальянские каникулы» (12+): одноактная опера и концерт. Зрителей ждет музыкальное путешествие по этой солнечной стране.

Самарцы увидят искрометную оперу Джакомо Пуччини «Джанни Скикки», действие которой происходит во Флоренции. В центре сюжета – поиск завещания Буозо Донати. Также зрители перенесутся в жемчужину Италии – Венецию, где побывают на настоящем карнавале с участием артистов балета.

Следующая точка музыкального путешествия – солнечный Неаполь. Там гости вечера услышат популярные песни, любимые несколькими поколениями. Среди них: «Вернись в Сорренто», «Скажите, девушки» и O sole mio. Подробнее узнать о мероприятии можно по ссылке.

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