Судью из Самары могут наказать за дисциплинарный проступок

Самое строгое наказание за дисциплинарной проступок - досрочное прекращение полномочий судьи Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Судью из Самары могут привлечь к ответственности за совершение дисциплинарного проступка. Данный вопрос рассмотрят на заседании квалификационной коллегии судей Самарской области (ККС) в пятницу, 27 января 2023 года.

– Одна из повесток – рассмотрение заключения комиссии о наличии в действиях мирового судьи участка № 40 Промышленного района Самары Юлии Шабановой дисциплинарного проступка, – говорится на сайте ККС.

Что именно могла совершить судья, не уточняется. Согласно статье 12.1 «Дисциплинарная ответственность судей», к ней могут применить следующие меры: замечание, предупреждение, понижение в квалификационном классе или досрочное прекращение полномочий.

Отметим, на заседании, которое состоится завтра, рассмотрят и ряд других вопросов. Это заявления судьи Самарского районного суда Анны Давыдовой и судьи Ставропольского районного суда Оксаны Поповой и прекращении полномочий, а также заявления на вакантные должности судей Самарского облсуда.

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