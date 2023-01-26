Победившая в конкурсе грантов пельменная со вкусом детства в Кинеле успешно развивается

Теперь коллектив предприятия совместно планирует обновление столовой. Фото: правительство Самарской области

Проект «Вкус из детства» предпринимателя из Кинеля, победившей в региональном конкурсе грантов, успешно развивается. Об этом рассказали в правительстве Самарской области.

«Пельменная №1» расположена на обводной трассе. В ежедневном меню столовой русской кухни представлены простые русские блюда, знакомые всем с детства. Женский коллектив большей частью состоит из мам, которые одни воспитывают детей, из многодетных мам, а также работников предпенсионного возраста.

«Вкусный» проект вошел в число победителей, и теперь коллектив предприятия совместно планирует обновление столовой. На средства гранта приобретут тестомесильную и тестораскаточную машины, пароконвектомат и кофемашину.

Всего в 2022 году конкурс позволил предоставить безвозмездные субсидии 45 предпринимателям региона, которые направляют денежные средства на детские центры дополнительного образования, реабилитацию детей и взрослых, предоставление услуг людям с ограниченными возможностями здоровья и создают рабочие места для социально уязвимых категорий людей.

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