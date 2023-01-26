ТОАЗ поздравил с Днем студенчества Тольяттинский государственный университет

Представители завода приняли участие в праздничных мероприятиях, которые устроил вуз / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот поздравил с Днем студенчества ведущий вуз Самарской области. Представители предприятия приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных в Тольяттинском государственном университете (ТГУ).

Праздник открыл торжественный прием ректора в честь студентов, которые достигли высоких результаты в учебной, спортивной и общественной деятельности, победителей региональных и федеральных конкурсов. Среди тех, кого отметили специальными подарками от ТОАЗа, – четыре студента Института химии и энергетики. Они показали особые успехи в продвижении науки химии.

Напомним, Тольяттиазот и ТГУ сотрудничают уже много лет. Выпускники вуза – инженеры-технологи, энергетики, ремонтники, операторы – успешно трудятся на производственной площадке предприятия. Стать частью команды ТОАЗа студенты могут уже с третьего курса. Для этого необходимо принять участие в профориентационной программе «Стажировка». За последние три года практику на заводе прошли более 120 учащихся ТГУ. Кроме того, предприятие помогает Институту химии и энергетики. При поддержке Тольяттиазота там была создана лаборатория «Машины и аппараты химических производств». Предприятие регулярно обновляет там оборудование.

– На предприятии ведется последовательная политика по омоложению кадров. В этом плане ТГУ для ТОАЗа – надежный партнер в подготовке квалифицированных молодых специалистов, – отметила начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО «ТОАЗ» Наталья Денисова.

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