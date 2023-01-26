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НовостиОбщество26 января 2023 10:48

Риелтор назвала одну из главных проблем новостроек в Самаре

По словам Ирины Семенюк, основная беда города – точечная застройка
Анастасия ФИЛАТОВА
Из-за точечной застройки жильцам новых ЖК не хватает парковочных мест

Из-за точечной застройки жильцам новых ЖК не хватает парковочных мест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член Поволжской гильдии риелторов Ирина Семенюк назвала одну из основных проблем новостроек в Самаре. Это точечная застройка. Еще одна проблема – высокая стоимость.

По словам специалиста, в Самаре стартовали продажи квартир в новых жилых комплексах, где стоимость квадратного метра составляет 90-100 тысяч рублей. И это еще только на уровне котлована, пишет 63.ру. Эксперт отмечает, что это очень высокие цены для Самарской области.

Существенный минус новостроек – точечная застройка. Высотки возводят на территориях, где нет места для создания необходимой инфраструктуры. К примеру, там невозможно разместить необходимое для жильцов количество парковочных мест.

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