Риелтор назвала одну из главных проблем новостроек в Самаре

Из-за точечной застройки жильцам новых ЖК не хватает парковочных мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член Поволжской гильдии риелторов Ирина Семенюк назвала одну из основных проблем новостроек в Самаре. Это точечная застройка. Еще одна проблема – высокая стоимость.

По словам специалиста, в Самаре стартовали продажи квартир в новых жилых комплексах, где стоимость квадратного метра составляет 90-100 тысяч рублей. И это еще только на уровне котлована, пишет 63.ру. Эксперт отмечает, что это очень высокие цены для Самарской области.

Существенный минус новостроек – точечная застройка. Высотки возводят на территориях, где нет места для создания необходимой инфраструктуры. К примеру, там невозможно разместить необходимое для жильцов количество парковочных мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.