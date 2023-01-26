Концерт симфонического оркестра национальной гвардии России впервые прошел в Самаре

Оркестр является многократным участником военных парадов войск на Красной площади. Фото: минкульт региона

Во вторник, 24 января, в Самарской филармонии прошел концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, который является одним из ведущих военно-творческих коллективов страны.

Вместе с опытными исполнителями на одной сцене выступали юные участники фестиваля, посвященного юбилею композитора Родиона Щедрина. Концерт начался с исполнения государственного гимна РФ.

По инициативе Тольяттинского колледжа искусств имени Родиона Щедрина фестиваль с участием оркестра Нацгвардии РФ пройдет еще в Сызрани и Тольятти. Зрители могли насладиться музыкой мировых классиков, а именно Щедрина, Рахманинова, Баха, Бетховена.

Оркестр является многократным участником военных парадов войск на Красной площади. 11 октября 2021 году коллективу исполнилось 50 лет. Сейчас в нем проходят военную службу и работают свыше ста музыкантов.

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