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НовостиОбщество26 января 2023 11:30

В Самарской области планируется ввести в эксплуатацию более 2 млн квадратных метров жилья в 2023 году

Власти разработали предложения по поддержке строительной отрасли
Ирина СИНЕГУБОВА
Программу льготной ипотеки продлили до первого полугодия 2024 года.

Программу льготной ипотеки продлили до первого полугодия 2024 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 2,192 миллионов квадратных метров жилья в Самарской области. Об этом речь шла на заседании регионального штаба в правительстве.

— Сейчас по объему жилья, которое находится в стадии строительства, Самарская область находится на третьем месте в ПФО после Татарстана и Башкирии. Мы должны нивелировать изменения спроса, которые сегодня влияют на работу застройщиков, — отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Также уже сформированы и отправлены на федеральный уровень предложения по поддержке строительной отрасли. В их числе снижение финансовой нагрузки на застройщиков и стимулирование спроса. Программу льготной ипотеки продлили до первого полугодия 2024 года.

В прошлом году ввели в эксплуатацию 1,881 миллион квадратных метров, а также обеспечили жильем рекордное число детей-сирот. В рамках новой программы предстоит расселить около 350 тысяч квадратных метров жилья. Реализация программы начнется в следующем году.

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