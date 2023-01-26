Губернатору Дмитрию Азарову выражают соболезнования в связи с кончиной отца

О смерти Игоря Азарова стало известно 26 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре умер отец губернатора Дмитрия Азарова – Игорь Георгиевич. Он скончался на 88-м году жизни. Об этом стало известно в четверг, 26 января 2023 года. Известные жители региона уже начали выражать соболезнования семье Азаровых. Среди них: спикер губернской думы Геннадий Котельников и омбудсмен Ольга Гальцова.

- Уход из жизни близкого человека, потеря отца - тяжелая утрата. Знаю, что с отцом у Дмитрия Азарова были очень теплые отношения и настоящая дружба. Игоря Георгиевича многие знали и любили как тренера. Он всю жизнь был увлечен баскетболом. Желаю родным и близким, всем, кто его знал, стойкости и сил, - написала в своем телеграм-канале Ольга Гальцова.

Геннадий Котельников выразил соболезнования Дмитрию Азарову от всех депутатов Самарской губернской думы. По словам председателя областного парламента, Игорь Георгиевич был замечательным человеком, который прожил достойную жизнь. Он посвятил много лет тренерской деятельности. Уделял особое внимание работе с подростками. Приобщал их к баскетболу, к ЗОЖ, развивал таланты.

- Для семьи Игорь Георгиевич был настоящей опорой, поддержкой. Он воспитал замечательных детей и внуков. Светлая память. Сил и терпения родным и близким! – отметил Геннадий Котельников.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Игоря Азарова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.