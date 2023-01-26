Самарский врач-педиатр рассказала о важности детских профилактических осмотров

В зависимости от возраста ребенка перечень узких специалистов меняется.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарский врач-педиатр Анастасия Жукова рассказала, что профилактические осмотры детей помогают обнаружить и исключить факторы риска развития заболеваний.
— Они помогают не только укрепить здоровье, исключить факторы риска, но и способствуют успешному излечению своевременно выявленного заболевания. Осмотры детей должны проводиться ежегодно врачом-педиатром и узкими специалистами, — отметила Анастасия Жукова.
В зависимости от возраста ребенка перечень узких специалистов меняется. Чаще всего во время профосмотров у детей выявляют сколиоз, деформации стоп, гипертрофия глоточных миндалин и аденоидных вегетаций, грыжи и др.
Детям и их родителям да.тся все необходимые рекомендации, назначаются дополнительные обследования, если того требуют показания, и оказывается полноценная медицинская помощь.
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