Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 17:41

Самарцам рассказали, где выгоднее купить продовольственные товары

Специалисты провели мониторинг
Алена ПРОВКИНА
Горожане смогут сэкономить в магазине

Горожане смогут сэкономить в магазине

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. Жители смогут купить продукты по самой низкой стоимости.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 400 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Гречневая крупа – 58,87 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Картофель – за 19 рублей/килограмм в «Магните» в Куйбышевском районе. Молоко – за 39,2 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Мониторинг помогает проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.