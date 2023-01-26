Самарцам рассказали, где выгоднее купить продовольственные товары

Горожане смогут сэкономить в магазине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. Жители смогут купить продукты по самой низкой стоимости.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 400 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Гречневая крупа – 58,87 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Картофель – за 19 рублей/килограмм в «Магните» в Куйбышевском районе. Молоко – за 39,2 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Мониторинг помогает проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.

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