Самарец, сбивший двух детей, понесет уголовную ответственность

Мужчина может оказаться в колонии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Красноярском районе Самарской области автомобилист понесет уголовное наказание. Водитель спровоцировал смертельную аварию.
По информации прокуратуры Самарской области, в прошлом году водитель автобуса ехал по автодороге «Казань – Буинск – Ульяновск – подъезд к городу Самара». Мужчина сбил двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на островке разделения транспортных потоков.
Водитель нарушил правила движения и сбил детей на скорости. Потерпевшие скончались на месте. В отношении автолюбителя утверждено обвинительное заключение.
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