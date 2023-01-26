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НовостиПроисшествия26 января 2023 17:56

Самарец, сбивший двух детей, понесет уголовную ответственность

Дело направили в суд
Алена ПРОВКИНА
Мужчина может оказаться в колонии

Мужчина может оказаться в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области автомобилист понесет уголовное наказание. Водитель спровоцировал смертельную аварию.

По информации прокуратуры Самарской области, в прошлом году водитель автобуса ехал по автодороге «Казань – Буинск – Ульяновск – подъезд к городу Самара». Мужчина сбил двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на островке разделения транспортных потоков.

Водитель нарушил правила движения и сбил детей на скорости. Потерпевшие скончались на месте. В отношении автолюбителя утверждено обвинительное заключение.

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