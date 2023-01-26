Самарец, сбивший двух детей, понесет уголовную ответственность

Мужчина может оказаться в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области автомобилист понесет уголовное наказание. Водитель спровоцировал смертельную аварию.

По информации прокуратуры Самарской области, в прошлом году водитель автобуса ехал по автодороге «Казань – Буинск – Ульяновск – подъезд к городу Самара». Мужчина сбил двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на островке разделения транспортных потоков.

Водитель нарушил правила движения и сбил детей на скорости. Потерпевшие скончались на месте. В отношении автолюбителя утверждено обвинительное заключение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.