В Самаре приспособят под современное использование объект культурного наследия регионального значения «Усадьба врача Л.А. Греве». Речь идет о двухэтажном здании на пересечении улиц Некрасовской, 29 и Фрунзе, 115-117, литера Б. Заказчиком выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, в здании необходимо отремонтировать инженерные коммуникации, установить систему кондиционирования, провести общестроительные, демонтажные и отделочные работы. Срок выполнения — 150 рабочих дней. Сейчас идет поиск подрядчика. Его определят 7 февраля 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 34,6 млн рублей. По данным УГООКН региона, усадьба врача Греве была построена в 1890 году. Она представляет собой двухэтажное здание в стиле кирпичная эклектика. Статский советник Л.А. Греве был хорошо известен в Самаре. Он был фармацевтом, содержателем и управляющим аптеки. В его доме работала частная поликлиника, где оказывали медицинскую помощь небогатым горожанам. К ЧИТАТЕЛЯМ Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал