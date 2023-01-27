Конституционный суд РФ рассмотрел жалобы двух самарских стройфирм 26 января 2023

Решение по жалобам девелоперов пока не вынесено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 26 января 2023 года, Конституционный суд РФ рассмотрел жалобы двух самарских строительных фирм. Речь идет об АО «Специализированный застройщик «Кошелев-проект Самара» и АО «Кошелев-проект». Обе фирмы ранее признали виновными в заключении ограничивающего конкурентного соглашения.

- ФАС пришла к выводу, что девелоперы не вели между собой добросовестную борьбу, а их совместное участие в аукционах имело целью поддержание наиболее выгодной цены контрактов. После минимального снижения стоимости один из застройщиков отказывался от борьбы, а второй побеждал, - говорится на сайте инстанции.

Антимонопольный орган признал компании нарушившими закон «О защите конкуренции». Им назначили штраф на общую сумму 138 млн рублей. Фирмы обращались в суды и просили признать данное решение незаконным. Они упирали на то, что не могут быть конкурентами, потому что фактически подконтрольны одному лицу. Однако служители Фемиды отклонили этот довод.

Предприниматели обратились в Конституционный суд РФ. Он рассмотрел жалобы, но решение по ним еще не вынес. Возможно, на это потребуется около месяца.

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