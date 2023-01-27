Появилось новое видео со стройплощадки микрорайона за ТЦ Metro в Самаре

Строители начали выкладывать стены одной из будущих высоток / Фото: скриншот с видео Александра Карягина

Стало известно, как продвигается строительство ЖК «Кислород» на 19 км Московского шоссе в Самаре. Высотки возводит СОФЖИ за ТЦ Metro, на месте бывшего военного городка. Местный блогер снял на видео, как выглядит стройплощадка в конце января 2023 года.

Судя по кадрам, рабочие сейчас активно возводят два дома. У одного готов фундамент, а у второго почти готов первый этаж. Стены выкладывают из кирпича. Ранее в СОФЖИ сообщали, что дома в жилом комплексе будут переменной этажности — от 6 до 17. Количество квартир — 2 110.

Проект предусматривает строительство школы на 825 мест, двух встроенных детсадов по 85 мест и поликлинику. Также предусмотрен паркинг. Общее число машино-мест составит 714: 208 — для постоянного хранения и 506 — для временного. Кроме того, для жителей нового микрорайона построят две улицы, которые будут иметь выход на Московское и Ракитовское шоссе.

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