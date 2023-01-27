Благодаря диспансеризации рак на ранних стадиях выявили у тысячи жителей Самарской области

Почти у 15% человек регистрировалось высокое артериальное давление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли более 900 тысяч жителей Самарской области. Это помогло обнаружить 1492 случая злокачественных новообразований.

— Из них 74% (1106 человек) выявлены на ранних стадиях. На первом месте находятся новообразования кожи, далее следуют рак молочной железы, колоректальный рак и рак предстательной железы, — сообщили в региональном минздраве.

Помимо этого, у более 65 тысяч человек в возрасте 40 лет и старше врачи отметили высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск. Такой показатель соответствует высокому риску инфаркта миокарда или инсульта в ближайшие 10 лет.

Почти у 15% человек регистрировалось высокое артериальное давление, у 12,7% –повышенный уровень холестерина крови, у каждого четвертого – избыточная масса тела или ожирение.

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