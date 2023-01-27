Жители Самары поддержали законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

Самарцы уверены, что закон позволит им защититься от мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России подготовили законопроект, который позволяет жителям запретить самим себе брать кредиты. В случае его принятия можно будет поставить ограничение на «Госуслугах», после данные будут направлены в бюро кредитных историй. Авторы законопроекта отмечают, что новые правила позволят гражданам защититься от мошенничества. С ними согласны и самарцы. В опросе сервиса SuperJob они признались, что поддерживают закон.

– Предложенные ЦБ РФ меры считают разумными 73% самарцев. Основная доля (79%) – мужчины. Закон о самозапрете также поддерживают представители старшего поколения, – рассказали в пресс-службе сервиса.

Отметим, что 12% респондентов не одобрили возможные новые правила. Они утверждают, что закон ограничивает финансовую свободу жителей. 15% затруднились однозначно оценить инициативу Центробанка.

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