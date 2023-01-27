Самарский врач рассказал об увеличении числа обращений за помощью к сексологу

По мнению врача, развитию сексологических проблем могли способствовать постковидные осложнения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный сексолог минздрава Самарской области Игорь Юрин рассказал, что за последние несколько лет увеличилось число обращений за помощью к сексологу. Об этом сообщает 63.ru.

По словам специалиста, жители региона стали чаще сталкиваться с проблемами в сексе. Игорь Юрин видит несколько причин данной тенденции. Одной из них является коронавирусная инфекция.

— В доковидные времена пары ко мне обращались реже, чем сейчас. Нарушения сексуальной функции могут быть связаны с коронавирусом, так как это мощнейший стресс для любого человека, — отметил Игорь Юрин.

По мнению врача, развитию разного вида сексологических проблем могли способствовать такие постковидные осложнения, как, например, панические атаки, фобии, астено-невротические состояния.

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