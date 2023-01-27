В Самаре застройщик перепродал квартиры восьми обманутых дольщиков

Застройщика-мошенника ждет суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом директор строительной компании. Его обвиняют в мошенничестве в сфере долевого строительства, которое нанесло многомиллионный ущерб. Об этом сообщает прокуратура города.

По версии следствия, глава стройфирмы заключил соглашение с министерством строительства Самарской области. Он обязался удовлетворить права обманутых дольщиков, в том числе восьми человек, которые ждали квартир в недостроенном доме. Однако обвиняемый продал жилье третьим лицам, оставив дольщиков ни с чем.

- Региональному министерству строительства был причинен ущерб на общую сумму более 16 млн рублей, - отметили в надзорном ведомстве.

В ходе следствия на имущество мужчины стоимостью свыше 19 млн рублей был наложен арест. Это сделали, чтобы обеспечить возмещение ущерба. Недавно расследование дела было завершено. Материалы передали на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.

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