В Самаре отметили 79-летие полного снятия блокады Ленинграда 27 января

Память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда почтили минутой молчания. Фото: администрация Самары

Сегодня, 27 января, в Самаре отметили 79 лет с момента полного снятия блокады Ленинграда. Цветы к Вечному огню и памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда» возложили в парке Победы.

— В истории нет трагедии, сравнимой с теми испытаниями, через которые прошли жители и защитники города. Пусть этот день навсегда сохранится в нашей памяти и придаст нам уверенности в том, что вместе мы пройдем все испытания и одержим победу, — отметила глава Самары Елена Лапушкина.

На церемонии присутствовало «Самарское знамя». Память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда почтили минутой молчания. В завершении церемонии глава города возложила цветы к памятникам Героев Советского Союза.

Напомним, памятник в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда был установлен в парке Победы в 2016 году.

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