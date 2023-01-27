Самарцы предложили рыбачить в новом «озере» на проспекте Карла Маркса

Новый водоем появился в еще одном дворе. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители продолжают публиковать последствия коммунальных аварий. Новое «озеро» образовалась на проспекте Карла Маркса.

- Для любителей рыбалки, места ограничены, - подшучивают пользователи в социальных сетях.

Судя по кадрам, вода покрыла часть участка у двух подъездом. Лавочка тоже оказалось в новом «водоеме». О причинах коммунальной аварии пока неизвестно. Не так давно местные жители также пожаловались на «смертельную» лестницу на улице Алексея Толстого. Вода из колодцы стекла по ступеням.

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