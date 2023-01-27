В Самаре директора колледжа и его зама будут судить за аферу на 6 млн рублей

Руководство колледжа обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директора профессионального колледжа и его заместителя обвиняют в мошенничестве при реализации нацпроекта «Демография». Они похитили субсидию в 6 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура города.

- По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемые оформили фиктивные документы о прохождении гражданами предпенсионного возраста обучения по новым профессиям в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», - рассказали в надзорном ведомстве.

По бумагам в колледже прошли переобучение 100 человек. Однако на самом деле услуги не были оказаны. Благодаря своему обману директор колледжа и его зам получили 6 млн рублей. Бюджетными деньгами они распорядились по собственному усмотрению.

В отношении подозреваемых правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В ходе следствия на их имущество наложили арест. Недавно расследование было завершено. Материалы передали на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.

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