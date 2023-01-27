ЦПЭ Самарской области запустил серию обучающих семинаров для предпринимателей

Семинары будут интересны как начинающим, так и опытным экспортерам товаров / Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Центр поддержки экспорта Самарской области (ЦПЭ) запустил новую серию обучающих семинаров для представителей малого и среднего предпринимательства. Первая встреча, на которой участникам рассказали о мерах поддержки при выходе на внешний рынок, состоялась на площадке Самарского бизнес-инкубатора.

— Мы регулярно проводим встречи с предпринимателями, где презентуем услуги, которые упрощают выход на внешние рынки. В феврале мы планируем еще две встречи в Самаре. Кроме того, в течение года проведем аналогичные мероприятия в других городах и районах региона, — рассказал руководитель ЦПЭ Александр Коротков.

По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, в 2022-м предприниматели при поддержке Центра нашли зарубежных партнеров и заключили с ними контракты на общую сумму 2,8 млрд рублей. В этом году самарским экспортерам продолжат помогать в поиске иностранных покупателей. К примеру, одна из мер поддержки ЦПЭ — организация участия местных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях.

Узнать о предстоящих мероприятиях и подать заявку на участие в них предприниматели могут на едином портале господдержки или в региональном центре «Мой бизнес», который находится на улице Молодогвардейской, 211 в Самаре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал