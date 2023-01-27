В Самаре откроется творческая выставка «ФотоГрани» 28 января 2023 года

Выставка пройдет в ТЦ "ГУДОК"

В Самаре пройдет открытие творческой выставки в субботу, 28 января 2023 года. «ФотоГрани» смогут посетить все желающие.

- Своим восприятием мира делятся: Екатерина Афанасьева, Юрий Стрелец, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Андрей Ларионов, Владимир Рубинчик, Арсений Самогоров, Георгий Фролов, Елена Фомина, Наталия Шинкевич, - отмечают организаторы.

Официальное открытие состоится в 13:00, вход будет свободный. Выставка пройдет в торговом центре «Гудок», исторической парк «Россия – Моя история», на улице Красноармейской, 131.

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