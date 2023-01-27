В Самаре волонтеры изготавливают носилки и медицинские сумки для военнослужащих

Участники движения добровольно помогают военным. Фото: администрация Самары

В Самаре волонтеры движения «Золотые руки Ангела» изготавливают тактические носилки и сумки для военнослужащих. Участники занимаются этим на добровольной основе.

- В нашей группе 118 человек. Кто-то помогает материально, кто-то участием. Многие шьют на дому. Январь еще не закончился, а мы уже изготовили 115 носилок, 91 подсумок, 91 эвакуационную стропу и еще 50 штук специально для медроты, - отметила координатор проекта.

По информации городской администрации, в ряды волонтеров вступили жители более 85 регионов, в числе которых попали и самарцы. Глава города Елена Лапушкина узнала, как ведется производство. Координатор проект Оксана Русских также рассказала, что добровольцы шьют носилки, которые разработали военные медики. Носилки легкие и умещаются в подсумок.

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