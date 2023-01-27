В Самаре переустройство трамвайной линии на улицах Галактионовской и Красноармейской начнут 1 февраля

На участке переустроят трамвайную линию. Фото: городская администрация

В Самаре во время совещания обсудили срок переустройства трамвайной линии на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. К работам планируют приступить 1 февраля 2023 года.

По информации городской администрации, движение на время работы закрывать не планируют, чтобы минимизировать неудобства горожан. После укладки путей, стыковки и переподключения будет организован пробный пуск. Только после этого поднимут вопрос о временном закрытии перекрестка до 1 сентября 2023 года. После закрытия перекрестка специалисты также переключат водовод.

Во время следующего совещания рассмотрят вопрос о дополнительном общественном транспорте в период закрытия перекрестка. Трамвайное движение будет сохранено, составы будут двигаться по переустроенной линии.

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