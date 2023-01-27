В Самаре супруги, распечатавшие деньги на принтере, предстанут перед судом

Правоохранители задержали аферистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд направили уголовное дело в отношении супругов-фальшивомонетчиков. Пара злоумышленников распечатывала деньги на принтере.

По сообщению прокуратуры Самарской области, задержанных обвиняют в совершении 41 эпизода преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег. Женщина и мужчина распечатали 136 фальшивых купюр номиналом от 50 до 1000 рублей. Аферисты выдавали подделку в качестве сдачи в магазине, а также использовали их для оплаты различных товаров.

Сотрудники ведомства получили обращения от граждан и провели проверку. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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