В Самаре руководители компании не выплатили сотрудникам более 1 млн рублей

Сотрудники не получали средства в течение нескольких месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя проектно-монтажной компании направят в суд. Он не выплатил сотрудникам более 1 миллиона рублей.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемого обвиняют в полной невыплате зарплаты сотрудникам более двух месяцев. По версии следствия, директор в течение долгого времени не выплачивал двум работником положенные средства. Потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело. После вручения копии обвинительного акта, дело направят в суд для дальнейшего рассмотрения

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