В Самаре руководители компании не выплатили сотрудникам более 1 млн рублей

Сотрудники не получали средства в течение нескольких месяцев
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя проектно-монтажной компании направят в суд. Он не выплатил сотрудникам более 1 миллиона рублей.
По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемого обвиняют в полной невыплате зарплаты сотрудникам более двух месяцев. По версии следствия, директор в течение долгого времени не выплачивал двум работником положенные средства. Потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям.
Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело. После вручения копии обвинительного акта, дело направят в суд для дальнейшего рассмотрения
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.