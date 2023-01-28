Новый праздник может появиться в Самарской области в 2023 году

Дату приурочат к окончанию полевых работ и началу сбора урожая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области может стать на один праздник больше. Депутаты Самарской губернской думы предложили отмечать в последнюю субботу августа День садовода. Дату приурочат к окончанию полевых работ и началу сбора урожая, следует из пояснительной записки законопроекта.

По мнению депутатов, такой официальный праздник поможет подчеркнуть значимость садоводства в регионе и привлечь внимание жителей к этому виду деятельности.

Отмечают, что в других регионах такой праздник уже есть.

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