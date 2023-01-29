В Самаре девушки устроили стриптиз-шоу на проезжей части вечером 28 января 2023

Волжанки устроили стриптиз-шоу на проезжей части в Самаре. Фото: СамараДТП

В областной столице две девушки устроили для самарских водителей пикантное шоу. Видео инцидента в социальных сетях поделились очевидцы.

В субботу 28 января на проезжей части в Самаре волжане заметили необычную рекламу. Судя по кадрам, две барышни выплясывали на пилоне в панорамном окне обычной газели. А на стекле красовались адрес и номер заведения для взрослых.

Эпатажная промоакция вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Многие самарцы сочли подобное недопустимым. Они уверены: с таким необходимо бороться.

-Вы что там обалдели? Создаете опасную аварийную ситуацию на дороге. Кто допустил такую рекламу. Нужно принять меры, - пишет на своей интернет-странице местная жительница.

Другие же считают, что лучшее решение — равнодушие.

-За дорогой нужно следить, а не рекламу разглядывать. Безразлично должно быть на это, - поделился мнением волжанин.