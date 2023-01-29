В Самаре легковушка влетела в пассажирский автобус 29 января 2023

В Самаре отечественная легковушка влетела в автобус. Фото: ГУ МВД России по самарской области

В Самаре произошло серьезное ДТП с участием отечественной легковушки и пассажирского автобуса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Все произошло в воскресенье 29 января в восьмом часу утра. 32-летний водитель на «Лада Веста» двигался по улице Авроры со стороны улицы Антонова-Овсеенко. Шофер на отечественной легковушке не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ПАЗ, за рулем которого находился 65-летний мужчины.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. В момент столкновения пассажиров в автобусе не было. Сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Судя по фото, удар был сильный. От капота белой легковушки почти ничего не осталось.