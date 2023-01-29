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НовостиОбщество29 января 2023 14:09

Почти 400 самарцев получат соцвыплату за изъятое жилье из-за строительства метро

На эти цели будет выделено 201,7 млн рублей
Анастасия ЗУБКОВА
Социальные выплаты направят 397 самарцам

Социальные выплаты направят 397 самарцам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители областной столицы, у которых изымут квартиры из-за строительства новой станции метро «Театральная», могут претендовать на получение дополнительной социальной выплаты. Речь идет только о тех о собственниках, чья недвижимость является единственной.

Как известно, средства направят 397 волжанам. Для этих целей будет выделено 201,7 млн рублей. На предусмотренные выплаты, расселяемые самарцы смогут самостоятельно приобрети для себя новое жилье.