Почти 400 самарцев получат соцвыплату за изъятое жилье из-за строительства метро

Социальные выплаты направят 397 самарцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители областной столицы, у которых изымут квартиры из-за строительства новой станции метро «Театральная», могут претендовать на получение дополнительной социальной выплаты. Речь идет только о тех о собственниках, чья недвижимость является единственной.

Как известно, средства направят 397 волжанам. Для этих целей будет выделено 201,7 млн рублей. На предусмотренные выплаты, расселяемые самарцы смогут самостоятельно приобрети для себя новое жилье.