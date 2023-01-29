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НовостиОбщество29 января 2023 16:59

Трамвай-зомби был замечен на улицах Самары

Жители гадают, что произошло с общественным транспортом
Анастасия ЗУБКОВА
Жители Самары заметили на улицах города трамвай-зомби. Фото: СамараДТП

Жители Самары заметили на улицах города трамвай-зомби. Фото: СамараДТП

В Самаре внимание местных жителей приковал трамвай-зомби. Так его прозвали волжане из-за внешнего вида. Фотографией вагончика поделились очевидцы в социальных сетях.

В воскресенье 29 января самарцы заметили на улицах областной столицы пугающий трамвай. Судя по кадру, краска уже давно отходит и трескается. Видна ржавчина.

Рельсовый транспорт либо проржавел, либо горел, - предположил автор поста.

В социальной сети снимок вызвал бурные обсуждения. Одни утверждают, что внешний облик никак не сказывается на ходе трамвая.

-Все нормально, я ездил, - говорит местный житель.

Другие же уверены, общественный транспорт уже непригоден для перевозки людей.