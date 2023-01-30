В Советском районе Самары построят новую ветеринарную клинику

В городе может появиться еще одна ветклиника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приняли решение построить новую ветеринарную клинику в Советском районе. Постановление о разрешении подписала глава города.

Согласно опубликованным документам, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» получил условно разрешенный вид использования земли, площадь которой составила более 4000 квадратных метров по улице Печорской. До принятия решения заявка проходила публичные слушания.

Жители областного центра одобрили использования участка под ветклинику. Самарцы подчеркивали, что в городе необходим еще один пункт помощи и лечения животных.

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