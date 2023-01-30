В нескольких селах Самарской области временно отключат свет 30 января 2023 года

В регионе временно отключат электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сразу в нескольких селах проведут отключение электроэнергии. Это связано с неплановыми ремонтными работами.

По данным ПАО «Россети Волга», в понедельник, 30 января 2023 года, в селах Дубовая роща, Михайловка, Н. Урайкино, Н. Мансуркино электричество отключат с 13:00 до 17:00; в селе Ташелка и поселке Менжинского с 10:00 до 15:00. Также отключения пройдут в Красном Яре.

Чтобы избежать повреждения бытовых приборов, самарцам рекомендуют отключить питание от домашней сети. Специалисты приносят извинения за временные неудобства.

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