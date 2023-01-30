Самара встала в 8-балльных пробках утром 30 января 2023 года

Вернувшийся в Самару снег спровоцировал утренние заторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 30 января 2023 года, Самару накрыли снегопад и 8-балльные пробки. Около 8 утра заторы наблюдались на многих дорогах областной столицы.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», непростая ситуация сложилась на Московском шоссе. Движение по магистрали было затруднено от проспекта Кирова до улицы Авроры и от улиц Николая Панова до улицы Мичурина.

Пришлось постоять сегодня автомобилистам и на улице Ново-Вокзальной. Пробка образовалась от улицы Ново-Садовой до проспекта Карла Маркса. Затор был и на улице Ново-Садовой от улицы Шверника до улицы Николая Панова.

Улица Победы стояла от проспекта Кирова до улицы XXII Партсъезда, проспект Кирова — от улицы Черемшанской до Московского шоссе, улица Стара-Загора — от улицы Георгия Димитрова до улицы Ново-Вокзальной.

Сейчас ситуация на дорогах Самары немного лучше — пробки оцениваются в 6 баллов. После 11 часов уровень заторов понизится до 4 баллов.

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