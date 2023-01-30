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НовостиОбщество30 января 2023 6:23

В Самаре все больше жителей отказываются от наличных денег

Аналитики провели опрос
Алена ПРОВКИНА
Многие горожане не хотели бы переходить на безналичный расчет

Многие горожане не хотели бы переходить на безналичный расчет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре желающих отказаться от наличных денег стало на четверть меньше. Специалисты провели опрос среди населения.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 77% опрошенных самарцев не хотели бы отказываться от наличных денег. Только 13% респондентов признались, что хотят перейти на безналичный расчет и не носить деньги с собой. Чаще остальных о нежелании отказываться от наличных заявляли жителей старше 45 лет и горожане с доходом до 50 тысяч рублей.

Согласно опросу, реже всего наличные нужны горожанам моложе 34 лет. В целом, за два года желающих отказаться от наличных денег стало меньше на 18%.

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