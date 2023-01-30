В Самаре все больше жителей отказываются от наличных денег

Многие горожане не хотели бы переходить на безналичный расчет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре желающих отказаться от наличных денег стало на четверть меньше. Специалисты провели опрос среди населения.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 77% опрошенных самарцев не хотели бы отказываться от наличных денег. Только 13% респондентов признались, что хотят перейти на безналичный расчет и не носить деньги с собой. Чаще остальных о нежелании отказываться от наличных заявляли жителей старше 45 лет и горожане с доходом до 50 тысяч рублей.

Согласно опросу, реже всего наличные нужны горожанам моложе 34 лет. В целом, за два года желающих отказаться от наличных денег стало меньше на 18%.

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