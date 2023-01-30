«ОДК-Кузнецов» поможет самарским школьникам подготовиться к поступлению в технические вузы

Обучение для учеников 11 классов проводят преподаватели СамГТУ / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В Самаре школьники смогут бесплатно подготовиться к поступлению в технические вузы. Речь идет о детях работников ПАО «ОДК-Кузнецов». Предприятие организовало для них специальные курсы.

Так, школьники могут пройти обучение по трем предметам: по математике, физике и инженерной графике (специальный факультативный курс). Занятия с учениками 11 классов проводят преподаватели СамГТУ в открытом пространстве Точки кипения Hi-Tech «ОДК-Кузнецов».

— Специальная программа подготовки для детей работников предприятия — это долгосрочный проект, направленный на привлечение мотивированных абитуриентов к поступлению на целевые направления подготовки в вузы-партнеры. В то же время это мера социальной поддержки для наших сотрудников, — отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина.

Напомним, предприятие давно сотрудничает с самарскими вузами. С Политехом «ОДК-Кузнецов» реализует проект «Инженерный старт». По нему в 2022 году было набрано 15 студентов-целевиков. С Самарским университетом им. С.П. Королева — проект «Крылья Ростеха», по которому в вузе сейчас обучаются 54 студента.

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