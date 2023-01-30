В Самаре отреставрируют усадьбу врача Греве за 34 миллиона рублей

Подрядчика планируют найти до начала февраля. Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре отреставрируют объект культурного наследия на улице Некрасовской. Усадьбу врача Греве приспособят под современное использование.

Заказчиком выступает министерство труда, занятости и миграционной политики региона. В здании планируют отремонтировать инженерные коммуникации, установить кондиционеры, провести строительные, демонтажные и отделочные работы. Срок работы обозначили в 150 рабочий дней. На данный момент ищут подрядчика.

Стоимость контракта превышает 34 миллиона рублей. Усадьбу возвели в 1890 году, в ней работал Л.А. Греве – фармацевт, содержатель и управляющий аптеки.

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