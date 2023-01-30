Квартиры заберут для муниципальных нужд у жителей Советского района Самары

Дом 1950 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Самары снесут еще один аварийный дом. Речь идет о здании, расположенном по адресу: Южный проезд, 116. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.

- Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 669 кв. м и расположенные в многоквартирном доме жилые помещения, - говорится в постановлении мэрии Самары.

Так, власти планируют забрать квартиры №№ 6, 8, 9, 11, 13, 15 общей площадью 181,9 кв. м и квартиры №№ 22, 24, 25, 25а, 27, 31 общей площадью 174,9 кв. м. Насколько известно, сам дом представляет собой двухэтажное здание 1950 года постройки.

В скором времени департамент управления имуществом Самары должен связаться с собственниками и провести с ними переговоры. Им должны предоставить возмещение. Если владельцы квартир не согласятся с условиями в течение 90 дней, то помещения изымут в принудительном порядке.

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