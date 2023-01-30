Долгострой на пересечении ул. Садовой и Вилоновской в Самаре планируют сдать в 2023 году

ЖК в Ленинском районе считается одним из самых старых долгостроев Самары / Фото: наш.дом.рф

В Самаре сдвинулось с мертвой точки строительство трехсекционного ЖК на пересечении улиц Садовой и Вилоновской. Это один из самых старых догостроев областной столицы. Дом начали возводить еще в 2000-х годах, однако дольщики до сих пор не получили свои квартиры. В 2023-м стройку, наконец, должны завершить.

— В этом году, после 20 лет долгостроя, объект на пересечении улиц Садовой и Вилоновской планируется полностью завершить. Мы видим четкую стратегию, которая должна привести к результату, — отметил на заседании в правительстве первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Насколько известно, в конце 2022 года на объекте возобновили строительство второй и третьей секции. Сейчас рабочие укрепляют фундамент и усиливают все конструкции. Первую секцию планируют ввести в эксплуатацию летом 2023-го, остальные две — до конца года.

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