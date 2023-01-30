Более 200 машин и 3 292 рабочих вышли на борьбу со снегом в Самаре 30 января 2023 года

Особое внимание уделяют уборке снега во дворах Фото: администрация Самары

В понедельник, 30 января 2023 года, в Самару вернулся долгожданный снег. Как отмечают в городской администрации, коммунальщики заранее подготовились к непогоде и сразу же ринулись в бой.

— В минувшую ночь на дорогах трудились 75 уборщиков и 183 единицы техники (49 многофункциональных комбинированных машин, 35 погрузчиков, 14 тракторов, 5 автогрейдеров, 33 самосвала. За сутки было вывезено более 1 682 тонны снега, — рассказал замглавы департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

Сегодня днем на борьбу со снегом вышли 217 единиц техники и 3 292 уборщика, в том числе 2 916 дворников. Во дворах в первую очередь чистят площадки у подъездов, тротуарные дорожки, внутриквартальные проезды. За качеством работ лично следят главы районов. На организации, которые плохо справляются с поставленными задачами, составляют акты, которые в дальнейшем направляют в ГЖИ и прокуратуру.

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