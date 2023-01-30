В Самарской области двое браконьеров наловили краснокнижной рыбы почти на 2 млн рублей

В общей сложности рыбаки незаконно поймали более 250 штук рыбы / Фото: Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте

В Самарской области транспортные полицейские поймали двух браконьеров. Мужчины незаконно ловили рыбу в районе Жигулевской ГЭС. Ущерб составил почти 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

- Злоумышленники использовали для ловли рыбы различные сети и моторную лодку. Они рыбачили в запрещенном для этого месте. Выловили более 250 экземпляров рыбы, в том числе 168 штук стерляди, занесененной в Красную книгу, - рассказали правоохранители.

Сумма причиненного браконьерами ущерба составила 1 902 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Правоохранители забрали у нарушителей орудия лова, рыбу и транспортные средства. Мужчинам может грозить до 5 лет лишения свободы.

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