В Самарской области ликвидировали 1449 свалок

Специалисты расчистили территории. Фото: ЭкоСтройРесурс

В Самарской области за 4 года работы специалисты ликвидировали порядка 1449 свалок. Жители обращались в компанию за помощью.

По информации «ЭкоСтройРесурс», ликвидация свалок стала возможна благодаря совместным действиям регионального оператора и органов местного управления. В прошлом году в Шигонском районе выявили 14 свалок, которые располагались в оврагах, полях и лесополосах. Помимо этого, свалки убирали и в городских округах.

Летом прошлого года специалисты вывезли мусор с пересечения улиц Литвинова и Рудной в Самаре. Работники доставили на полигон более 300 тонн отходов, очистив участок с футбольное поле.

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