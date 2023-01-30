Дом управления Самаро-Златоустовской железной дороги взяли под охрану в Самаре

Очередное историческое здание расположено в Железнодорожном районе города. Фото: культурное наследие Самарской области

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Жилой дом управления Самаро-Златоустовской железной дороги». Соответствующий приказ появился на сайте управления госохраны объектов культурного наследия региона.

Очередное историческое здание расположено в Железнодорожном районе города по адресу: ул. Красноармейская, 117/ ул. Агибалова, 14, литера А. Предметом охраны являются сам дом и его архитектурный облик.

Согласно информации с сайта культурного наследия Самарской области, архитектором выполненного в стиле арт-деко здания был Петр Щербачев. Время создания объекта культурного наследия – 1925-1927 года.

Стены четырехэтажного дома выполнены из кирпича и отштукатурены. В здании имеются подвал и лоджии.

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