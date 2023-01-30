Российский производитель усовершенствует валидаторы для самарских трамваев и троллейбусов

Российские производители пока не наладили выпуск валидаторов с печатающим устройством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ближайшее время не ожидается установка новых валидаторов для трамваев и троллейбусов. Это связано с тем, что российские производители пока не наладили выпуск устройств, удовлетворяющих требованиям самарских транспортников.

В настоящее время в трамваях № 5, 20, 22, 24 и троллейбусах № 4 установлены валидаторы от чешского производителя. В нынешней ситуации поставка этих устройств прекращена, потребовалось импортозамещение. Но российские производители пока не наладили выпуск аналогичной продукции.

- Наше ключевое условие — устройство должно печатать билеты. Те валидаторы, которые эксплуатируются, например, в Москве или Санкт-Петербурге, такой функцией не оборудованы. Мы тестировали опытный образец, предоставленный компанией «Объединенная транспортная карта», высказали свои замечания. Производитель будет дорабатывать устройство, - рассказал «КП-Самара» директор ТТУ г. Самары Михаил Ефремов.

Фотографии тестируемого валидатора публиковали пользователи соцсетей. В комментариях под фото горожане в первую очередь обращали внимание на отсутствие «окошка» для напечатанного билета. Проездной документ из такого устройства, если его не подхватить, может упасть на пол салона.