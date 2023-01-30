Очевидцы сообщили о ДТП с шестью машинами в Самарской области 30 января 2023

Информации о пострадавших пока нет Фото: скриншот видео

Днем в понедельник, 30 января 2023 года, жители Самарской области сообщили о массовом ДТП на трассе. По словам очевидцев, на дороге в сторону аэропорта Курумоч столкнулись шесть машин. Они опубликовали в соцсетях видео с место аварии.

Судя по кадрам, участниками ДТП стали четыре легковушки, фура и грузовая «Газель». На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. По словам автомобилистов, дорога скользкая и заснеженная. Они советуют аккуратнее ездить там.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что это не одна авария, а разные ДТП. Подробности полицейские сообщат позднее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал