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НовостиПроисшествия30 января 2023 12:48

Очевидцы сообщили о ДТП с шестью машинами в Самарской области 30 января 2023

Авария собрала несколько легковушек и грузовых машин
Анастасия ФИЛАТОВА
Информации о пострадавших пока нет

Информации о пострадавших пока нет

Фото: скриншот видео

Днем в понедельник, 30 января 2023 года, жители Самарской области сообщили о массовом ДТП на трассе. По словам очевидцев, на дороге в сторону аэропорта Курумоч столкнулись шесть машин. Они опубликовали в соцсетях видео с место аварии.

Судя по кадрам, участниками ДТП стали четыре легковушки, фура и грузовая «Газель». На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. По словам автомобилистов, дорога скользкая и заснеженная. Они советуют аккуратнее ездить там.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что это не одна авария, а разные ДТП. Подробности полицейские сообщат позднее.

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