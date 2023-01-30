Больше всего заболевших коронавирусом оказалось 30 января 2023 года в Тольятти

За прошедшие сутки было госпитализировано 12 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба, 30 января 2023 в Самарской области за сутки подтвердили 247 случаев коронавируса. Больше всего заболевших оказалось в Тольятти.

Так, 107 человек заболели в Тольятти, 68 – в г. Самара, 30 – в г. Новокуйбышевск, 26 – в г. Жигулевск, 8 – в г. Сызрань, 4 – в г. Октябрьск, 3 – в Пестравском районе и 1 – в Сызранском районе

За прошедшие сутки было госпитализировано 12 пациентов, проведено 3754 лабораторных исследований на КВИ, обследовано 211 человек с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 36 человек выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 496 567 случаев коронавируса. За сутки скончалось двое.

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